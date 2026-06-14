お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、14日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、訃報が伝えられた中村玉緒さんを追悼した。【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん玉緒さんは肺炎のため9日に死去。86歳だった。6月12日に公表された。『さんまのSUPERからくりTV』で共演していた明石家さんまは、13日夜放送のラジオ『MBSヤングタウン』で思い出を語った。『サンジャポ』では