広島は１４日、ドラフト１位・平川蓮外野手が右手有鉤骨を骨折したと発表した。１３日、仙台市内の病院を受診。すでにチームを離れた。今後は手術を受けるかなどを含めてチームドクターと相談する方針。平川は１３日・楽天戦に「８番・右翼」で先発出場。２打席連続空振り三振に倒れて迎えた６回１死での第３打席でも空振り三振。その際に右手首を痛め、６回の守備から交代していた。平川はここまで２９試合に出場して打率・