日本代表は１３日（同１４日）、北中米Ｗ杯１次リーグ初戦オランダ戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）が行われるダラススタジアムを訪れ、ピッチの感触などを確かめた。この日、ダラスでの施設で公式練習を行った後、森保ジャパンはスタジアムへ移動。ピッチに入ると、それぞれが、写真を撮ったり、歩くなど本番もイメージした。ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）は、ボールを手にバウンド具合を確認した。練習後に守護神は「い