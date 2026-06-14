〈《ネットも電話も繋がらない》絶海の孤島・青ヶ島在住の41歳女性が語る、“日本一人口が少ない村”を襲った「過去最大級の台風被害」の実態〉から続く日本一人口の少ない村、青ヶ島村在住のYouTuber・佐々木加絵さんが“島暮らし”を発信する連載企画。【特別グラビア】美しすぎる…絶海の孤島・青ヶ島在住の42歳美女を写真で見る（全50枚超）東京都心から約360km離れた人口157人（2026年5月1日時点）の小さな島・青ヶ島。交