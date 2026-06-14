多くの飼い主が「自分は愛犬にとってパートナーに次ぐ『2番目の存在』にすぎない」と感じている切ない実態が浮き彫りになった。 【写真】まるで分身!?自分の抜け毛で作られた“もう1匹のコーギー”に驚きの声まさに芸術作品 「愛犬が自分よりもパートナーの方を愛している」と感じる「スペア・ヒューマン・シンドローム」と呼ばれる現象のことで、最新の調査では、80％以