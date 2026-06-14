山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 岡山県備前市出身で、ドジャースの山本由伸投手（27）が6月14日（日本時間）のシカゴ・ホワイトソックス戦に先発登板し、8回2アウトまで、走者を1人も許さない快投を見せました。試合は7対1でドジャースが勝利し、山本投手は今季7勝目を挙げました。 山本投手は、８回２アウトまで完全投球を続けていましたが、遊撃手・ベッツの失策で完全試合とはなりま