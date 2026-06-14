タイトル通算6期、史上4人目の竜王・名人。トップ棋士として確かな実績を積み重ねてきた豊島将之九段（36）。今年1月には結婚を発表し、大きな話題を呼んだ。【画像】ちいさくて可愛すぎる…子どもの頃の豊島将之九段を見る輝かしいキャリアを誇る豊島だが、2024年度には自身初となる年度負け越しを経験。しかし昨年度、みごとに復活を遂げる。銀河戦の決勝では藤井聡太竜王・名人を破り、6年ぶり2度目の優勝を果たした。豊島