Jリーグが新ロゴを発表したJリーグは6月13日、2026/27シーズンより明治安田J1リーグ、明治安田J2リーグ、明治安田J3リーグのロゴを新たなデザインへ変更すると発表した。SNSでも「シンプルすぎる」「へえ〜！面白い」など話題になっている。今回のデザイン変更は、2026/27シーズンからのシーズン移行を契機とした「ブランドエボリューション（Jリーグブランドの進化）」の一環として実施される。Jリーグは世界に選ばれるリーグ