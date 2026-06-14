〈「親を選べたらよかったのに」と思ったことも…梅宮アンナ（53）が今だから語る、母・クラウディアの“美化されない素顔”と大雨の記憶〉から続くモデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。