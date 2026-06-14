ダラス・スタジアムで前日会見北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦する。13日に同地で行われた前日会見に出席したオランダ代表のロナルド・クーマン監督は「明日の日本戦は難しい試合になると思うので、そこに専念しなければならない。戦う準備はできています」と意気込んだ。オランダは今大会に向けて