ピンクの髪とムキムキの腕。唯一無二のアイコンで注目を集めるのはヴィジュアル系バンドRENGEKIのギタリスト・Nimoさん。【メガネ男子→ムキムキ女形→仕上がりすぎた筋肉】自分の体型を笑いに変えることで傷つかないようにするしかなかった高校3年生の頃のNimoさん。筋肉×女形と“要素が渋滞”だった頃、そして現在のたくましすぎる腕、胸、腹との対比もすさまじいしかし小さい頃は、胸が女性のようにふくらんでしまう「女性