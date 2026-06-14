米宇宙企業スペースXの企業公開（IPO）過程で韓国の引受シンジケート団が公募株の配分を受けられず、関連株式の編入を推進した資産運用会社の計画にも支障が出た。金融投資業界によると、韓国投資信託運用と未来アセット資産運用はスペースX公募株を先制的に確保し自社の上場投資信託（ETF）に編入する計画だった。韓国投資運用はスペースXのIPOに参加する方針を公開していた。配分された株式は「ACE米国宇宙テックアクティブETF」