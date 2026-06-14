〈「あれっ、雲行きが怪しいぞ」胸を平らにする手術の直後に管が出たまま1人でホテルへ…女性化乳房症に苦しんだV系ギタリストが過ごした“人生最悪”の夜〉から続く大人しそうな男子学生→ツインテール女装→ピンクの髪のマッチョギタリスト、という異色の経歴を持つRENGEKIのNimoさん。【高3写真】自分の体型を笑いに変えることで傷つかないようにするしかなかった高校3年生の頃のNimoさん。筋肉×女形と“要素が渋滞”だった