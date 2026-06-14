「令和最強のコンプラ女」ことグラビアアイドルの天羽希純（29）が、発売中の「ヤングキングBull」で表紙グラビアを飾り、このほどアザーカットが公開された。今回のグラビアのテーマは「濡れ」。「今回は濡れなので、汗かいたり、シャワー浴びたり、オイルだらけになったり、普段やらないような新鮮な撮影でした！男性は濡れが好きだと勝手に思っているので絶対見た方がいい作品といえます！」とアピールした。一番のお気に入り