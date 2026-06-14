〈「うわっ胸がきもいやつだ」と会うたびにイジられ…男性なのに胸がふくらんでしまう女性化乳房症に苦しんだV系ギタリストが子供時代にあみだした“切なすぎる自衛策”〉から続くピンクの髪とムキムキの腕。唯一無二のアイコンで注目を集めているヴィジュアル系バンドRENGEKIのギタリスト・Nimoさん。【メガネ男子→ムキムキ女形→仕上がりすぎた筋肉】自分の体型を笑いに変えることで傷つかないようにするしかなかった高校3年