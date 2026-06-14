フリーアナウンサー膳場貴子が14日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。高市早苗首相陣営の秘書が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で他候補を中傷する動画作成をIT会社代表男性男性に依頼しそれが大量に投稿されたなどとする「週刊文春」の一連の疑惑報道への追及をめぐり、「メディアの責任」に言及する一幕があった。この日、同番組では高市首相がこの疑惑を巡り、陣営を含め「（秘書に）キレられ