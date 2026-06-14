米アンソロピックのAI「クロード・フェイブル」のロゴ（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は13日、米政府が人工知能（AI）開発の米アンソロピックに先端AIの外国人への提供停止を指示した理由に関し、IT大手アマゾン・コムの指摘がきっかけだったと報じた。一方、中国関連のグループが先端AIモデルのクロード・ミュトスにアクセスした疑いを一因として、輸出管理措置を発動したとの報