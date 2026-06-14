女優で歌手の池田エライザ（30）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。イタリア・コモ湖を訪れた様子を投稿した。「ダミアーニ『ARTE MAESTRA』ハイジュエリーコレクションにお招きいただきイタリア・コモ湖を訪れました」と報告。ボディーラインが際立つタイトな白いノースリーブのロングワンピースドレス姿で、ネックレスや指輪などのジュエリーを披露した。また、ジュエリー展示などもアップし「私が着用した『マルゲリー