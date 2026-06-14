トッテナム・ホットスパー（スパーズ）が、スペイン代表DFペドロ・ポロとの契約延長に迫っているようだ。13日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が報じた。2028年夏までの現行契約から3年延長し、2031年までの新契約で合意目前だという。さらに1年の延長オプションが付帯するようだ。また、ポロは契約にサインすれば、チーム内の最高給選手にもなるという。現在26歳のポロは、ジローナでデビューを飾り、スポルティン