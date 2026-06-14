インスタグラムのフォロワー数が5917万を超える、世界的人気アーティストがワールドカップをスタジアムで観戦していたようだ。現地６月13日に開催された北中米Ｗ杯のグループＣ第１節で、ブラジル代表は、モロッコ代表とニュージャージー・スタジアムで対戦。21分に先制点を許したが、32分にヴィニシウス・ジュニオールの鮮烈な同点弾で追いつき、そのまま１−１のドローに終わった。 試合後、ブラジルメディア『Globo