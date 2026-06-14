ホワイトソックス戦で先頭打者アーチを放った大谷(C)Getty Images不安を払しょくする一打だった。ドジャースの大谷翔平は、現地時間6月13日に敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。左膝の炎症の影響で、前日の試合を欠場していたが、この日は初回の第1打席に14号先頭打者ホームランを放った。【動画】打った瞬間に敵投手が悟る大谷翔平の弾丸14号先頭打者アーチをチェック一振りで球場をどよめか