女優の吉瀬美智子（51）が14日、自身のインスタグラムを更新。穏やかな笑顔のプライベートショットを公開した。「おやすみなさい」と記し、ワイングラスを持ち、穏やかな笑顔を見せる1枚の写真をアップした。写真には「Relaxation time」と記されており、「Photo by長女」と12歳・長女の撮影であることを明かした。この投稿に、ファンからは「超イイ笑顔」「素敵です」「娘ちゃんだからこそ撮れる素敵なママの笑顔ですね」