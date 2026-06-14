徳島県小松島市ではハイビスカスの出荷作業が進められています。 鮮やかな色合いの花と濃い緑色の葉が特徴的な南国の花・ハイビスカス。 徳島県小松島市の園芸農園では約２０種・約２万鉢が栽培されていて、つぼみが付き花が１～２輪咲いた鉢を選んでは汚れを落とし、形が整えられ出荷されます。 ハイビスカスは咲くと１日で散ってしまうため「１日花」とも呼ばれ、咲いた花は切り落とされ出荷されますが、次から