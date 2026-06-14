元サッカー日本代表の三浦泰年氏（60）が14日までに自身のインスタグラムを更新。元サッカー日本代表、現J3福島ユナイテッドの三浦知良（59）との兄弟ショットを披露した。「Jリーグオールスター1993年、Jリーグ発足1年目のオールスターに出場した選手たちが、今年はレジェンドとして国立競技場に招かれた」と書き出すと、スタジアムでの自身とカズの兄弟ショットをアップ。また「現役のオールスター選手たちの前に整列し