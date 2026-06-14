「豊臣兄弟！」（NHK）で人気俳優・菅田将暉が好演している竹中半兵衛。半兵衛が最期を迎えた地を訪れた古城探訪家の今泉慎一さんは「秀吉が三木城攻めのため築いた付城のすぐそばに半兵衛の陣があったが驚くほど小さかった」という――。■秀吉の「最もツイていない時期」第16回：平井山之上付城（羽柴秀吉本陣）・平井村中村間ノ山付城（竹中半兵衛陣所／いずれも兵庫県三木市）運がいい。そして、勘もいい。今風に言えば、戦国