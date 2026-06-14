セグロウリミバエの拡大が止まらない。沖縄ではゴーヤーやヘチマなどに出荷制限がかかり、影響の拡大が危惧される。害虫問題に詳しい進化生物学者の宮竹貴久さんは「現在は『不妊化法』という切り札を使って封じ込めを図っている。奮闘する現場の実情を知り、日本全体で国家レベルの危機管理として“生物安全保障”について考えてもらいたい」という──。筆者撮影検査に合格したヘチマ。「合格証」が貼られてようやく持ち出し可能