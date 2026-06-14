イラスト・竹田明日香信じることと疑うことのあいだで揺れる私たち。思い惑う心を見つめ、生き方を探る、芥川賞作家・青来有一さんのエッセーです。どこから手をつけたらいいのかわからないで行き詰まる、そんな経験はだれにもあるのではないかと思います。山の頂上は見えていながら登るルートがわからない、あるいは前人未到の山でルートそのものを自分でつくりだしていかなければならない、そんな状況を思い浮かべたらイメ