少し前に登録したドラッグストアのアプリに「シニアの方におすすめ」と表示が出た。まだちょっと早いと思うけどなんで？と設定を確認してみたら、登録するときに生年を入れ間違えたらしい。１６７３年。江戸時代である。入力したときに間違っていますと出てきてもよさそうなものだが、シニアどころか今年三五三歳になる。生年月日は本人確認に使うから、たいていのサイトやアプリで一度登録すると変更不可になる。以前、タ