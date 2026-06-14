SEVENTEENが、多彩なオリジナルコンテンツを絶え間なく生み出し、独自の“コンテンツエコシステム”を構築している。アルバムや公演はもちろん、映画、ドラマ、バラエティ、自主制作コンテンツに至るまで、まるで365日休むことなく新作が届けられる大型OTTプラットフォームを思わせる活動で高い評価を集めている。【写真】SEVENTEENの中国メンが証明した“13人の絆”その代表例が、ユニット活動の拡大だ。SEVENTEENという巨大な“