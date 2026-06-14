森保一監督の元チームメイトが率いるオーストラリア代表が、2大会連続の決勝トーナメント進出を目指す。オーストラリア代表は6月14日13時（日本時間）、カナダ・バンクーバーのBCプレイスで行われる北中米ワールドカップ・グループD第1節でトルコ代表と対戦する。【写真】北中米ワールドカップに降臨した韓国美女日本やサウジアラビアなどと同居したアジア最終予選を2位で通過し、6大会連続7回目のワールドカップ出場を決めたオー