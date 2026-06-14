１７日に姉の今井果歩厩務員と一緒に、ＧａｔｅＪ．東京でトークショーに参加します。東京でばんえい競馬のファンの方と間近でお話する機会は滅多にないので楽しみです。姉とともにばんえい競馬のことを分かりやすく、楽しんでもらえるよう準備したいです。もしよかったら、ぜひ足を運んでいただけたら。今日は８鞍に騎乗します。まずは８Ｒのキタサカエシンバを。Ｃ１に昇級した前走は隣の馬が積極的に引っ張ってくれて、つ