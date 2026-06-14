広島は１４日、ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が仙台市内の病院で受診し「右手有鈎（ゆうこう）骨骨折」と診断されたと発表した。長期離脱は避けられず、週明けから３軍に合流し、リハビリを開始する。前日１３日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で痛め、６回で途中交代。病院で検査を受けていた。今季はここまで２９試合に出場し、打率１割８分６厘、１本塁打、１１打点。９日・西武戦（ベルーナＤ）でプロ１号