元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が、１４日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に出演。冒頭に「このたびは私の軽率な行動でご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、頭を下げる場面があった。「インディーゲーム」の特集にゲーム好きとして登場した中丸。ＶＴＲの終了後、スタジオのＭＣの中山秀征は「なにより中丸くんのリアルフェースが見られて良かった。