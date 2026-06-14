新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月14日（日）夜９時より「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』を放送。このたび、本作のスタジオMCを務めるアン ミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈の４名が収録後の合同取材会に登壇。番組の見どころから、自身の恋愛観や結婚観、“こじらせ恋愛”エピソード、さらには夫婦円満の秘訣まで、赤裸々に語った。 本番組は、20代“ガー