１４日午前２時２５分頃、茨城県土浦市田村町の民家で、住人の男性（９５）から「強盗に入られた。木刀で殴られた」などと１１９番があった。土浦署によると、男１人が民家に侵入し、木刀のようなもので男性を暴行したうえで、現金５万円などが入ったカバンを奪って逃げたという。男性は左右の腕や腹にけがをした。同署で強盗致傷事件として調べている。発表によると、男は身長１メートル７５〜８０ぐらい、上下とも黒の服装で