京都市中京区烏丸通二条上ルのビジネス街にある「相撲庵京都」が訪日外国人客（インバウンド）でにぎわっている。大相撲経験などがある力士が本格的な取り組みを見せるほか、来場者にも胸を貸す。【写真】回し姿の外国人が土俵で力士を押す相撲が五穀豊穣（ほうじょう）を願う神事に由来することなど、相撲や日本文化の一端も学べるとあって、人気上昇中という。運営企業の福未（中京区）の石田和也さん（44）によると、今年