個性が際立つ2つのデザイン、最高級モデルとは？軽自動車市場では依然として使い勝手の良さとデザイン性を両立したモデルへの注目が集まっています。そのなかでもダイハツの「ムーヴ キャンバス」は、日常の移動を快適にしながらも個性的なスタイルを楽しめる1台として人気を維持しています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ダイハツ「“4WD”スライドドア軽ワゴン」です！ 画像を見る！（30枚以上）そんな同車の