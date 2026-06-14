私はミカ（45歳）。高校を卒業してすぐ結婚し、18歳で娘のアオイを出産しました。同級生が学生生活を謳歌するなか、私だけ子育てに追われる日々。息子のヤマトが生まれた後に元夫と離婚してからは、生活のために必死に働いてきました。しかしこの春、ヤマトが巣立って子育ても終了。そんなとき私はふと、18歳当時の学生生活への憧れを思い出しました。今から大学へ行くのはどうだろう……。調べてみるうちに、私はだんだんワクワク