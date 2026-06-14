成長した子どもの友だち関係は、見えにくいからこそ不安になるのではないでしょうか。とくにLINEなどSNSでのやりとりは、言葉のニュアンスが伝わりにくく、「もしかして嫌われているのでは」と心配になることもあるでしょう。『子どもがグループLINEで友だちを遊びに誘ったら、リアクションだけで返事がきた。通知も鳴らないし、きちんとした返事がないことに違和感があった』投稿者さんの子どもは中学3年生。これまで文字やスタン