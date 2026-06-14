今年の東大合格者数62人。女子校として国内トップの進学実績を誇る桜蔭学園が、隣地のタワーマンション建設を阻止しようと法廷闘争を続けている。「校舎を覗かれる」「教育環境が損なわれる」と訴える桜蔭側だが、現地で取材すると、地域住民からは「自分たちだって大きな校舎を建てたのに」「そこまで言うのはおかしい」といった厳しい声も聞こえてきた。全国的な注目を集める“桜蔭タワマン訴訟”の現場を歩くと、報道だけ