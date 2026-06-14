医療費が高額になった場合、自己負担額を一定に抑える「高額療養費制度」。その「見直し」案をめぐり、患者団体が専門委員会に参加したにもかかわらず、政府は「議論した」という既成事実だけを盾に批判をかわし続け、今年の8月からは実際に負担額が増えることになった。 【写真】選挙ライターの畠山理仁さんと自身も高額療養費制度を使用するジャーナリストの西村章さん 有権者はこうした「聞いたふり」をする政治