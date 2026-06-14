＜ダウ選手権3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞2日目に「61」をマークする爆発力を見せた古江彩佳＆西村優菜チーム。しかし、最終組で回った3日目は「ピンチ続きでチャンスにつけられなかった」と西村が振り返るように、バーディなしの6ボギー。声もトーンダウンする一日となった。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『滅！』ポーズ難しいフォアサム方式（1つのボールを交互に打つ）とはいえ、こ