＜ファイアキーパーズ・カジノ・ホテル選手権2日目◇13日◇ザ・メダリストGC（ミシガン州）◇6661ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！トータル10アンダーの単独首位にローリン・グエン（米国）、トータル9アンダー・2位にイン・シアオウェン（中国）が続いている。日本勢は2人が出場。伊藤二花は3バーディ・4ボギーの「73」と落としたが、ト