園児たちに鯉のぼりが贈られました。 6月12日、鯉のぼりが贈られたのは、新潟市東区の開志新潟東こども園です。 NSTが県内企業の協力を得て幼稚園や保育園に鯉のぼりを贈る『鯉のぼりキャンペーン』の一環で行われました。 子どもたちは鯉のぼりが空を泳ぐ姿を想像し、胸をおどらせていました。 【園児】 「キラキラでかわいかった」 【園児】 「お手てがきれいだった」 今年はこのほか3つのこども園などに鯉のぼりが