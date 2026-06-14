栃木県茂木町でドローンの販売・教習、システム開発を手がける「ＮＳｉ真岡」が、クマ検知機能を備えたソフトを開発した。同社が取り扱う最新型のドローンに搭載されたＡＩ（人工知能）検知機能を活用し、空中から高倍率ズーム付き可視光カメラで山林や田畑にいるクマを探知する仕組みだ。（大屋敷英樹）クマを探知すると、ドローンの送信機能を使って写真と位置情報がメールなどで送られ、関係者が周辺住民らに注意喚起できる