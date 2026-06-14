オリックス前監督の中嶋聡シニアディレクター兼フィールドコーディネーター（57）が14日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。ドジャースの山本由伸投手（27）がこの日、8回2死まで完全投球をみせたことについてコメントした。山本は13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発し、8回1/3、109球を投げ1安打1失点の快投で7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球をみせたが、味方の失策で史上25人目、日本投手