【ライヴ・アット・ザ・リーガル／Ｂ．Ｂ．キング（１９６５）】「キング・オブ・ザ・ブルース」ことＢ．Ｂ．キングの歴史的名作で録音は１９６４年。Ｂ．Ｂ．が最も脂が乗った時期のライブであり、会場のリーガル・シアターは黒人音楽の殿堂だったため、実にのびやかにＢ．Ｂ．の歌と超絶なギターが展開される。６０年代後半の英国ブルースブームに大きな影響を与え「ギターの神様」エリック・クラプトンも心酔したという名盤だ。