北中米Ｗ杯１次リーグＣ組初戦（１３日＝日本時間１４日、米国・ニューヨーク）、ＦＩＦＡランキング６位のブラジルが、同７位のモロッコに１―１で引き分けた。グループリーグ屈指の好カードは、前半２１分にモロッコのＭＦイスマエル・サイバリ（ＰＳＶ）が先制弾。それでも、同３２分にブラジルがＦＷビニシウス（レアル・マドリード）のゴールで追いつく。後半突入後も一進一退の攻防が続いたが、ともに点は奪えず、勝ち点