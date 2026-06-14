カーリングの日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で３位だったフォルティウスのスキップ・吉村紗也香（３４）は、本紙に４年後へ向けた展望を明かしていた。１３日の準決勝では北海道銀行に６―１０で敗戦。連覇を逃したものの、２０３０年フランス・アルプス五輪を見据える上で、チーム最年少の小林未奈（２３）を積極的に起用した。リード、サード、フォースの３ポジションで出場した後輩について、吉村は「すごくいろん