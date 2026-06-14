都心では住宅価格が高騰し、現役世代が「家が買えない」と嘆く一方で、日本では「誰も住まない家」が増え続けている。 戦後の高度経済成長期に地方から都市部へ出た世代、そしてその子どもたちと、相続の問題はいま二世代にまたがって積み重なっている。地方に残った実家、郊外に買った一軒家、管理費だけがかかり続けるマンションの空き住戸――「負動産」の連鎖はどこへ向かうのか。その構造をひもとく。 ※ この